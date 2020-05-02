Украина без получения очередного транша от МВФ должна будет пойти на рискованный шаг

МВФ жестко отреагировал на попытку внести изменения в законодательство с целью отставки главы НАБУ Артема Сытника. Это явно сигнализирует о том, что теперь Фонд начал выдвигать Украине политические требования для предоставления кредита.

В то же самое время, Киев не имеет другого выбора, ведь в случае неполучения денег от МВФ государство будет вынуждено объявить дефолт. Такое мнение высказал Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак журналистам издания Главред.

"Требование Фонда не вносить изменения в законодательство о НАБУ и не менять его руководителя – из разряда политических. Это объясняется тем, что антикоррупционные органы, которые должны были начать масштабную войну против коррупции, взяточничества и схем в Украине, создавались именно на условиях наших западных партнеров. Украина создала эти органы, но эффективность их работы пока что оставляет желать лучшего", - отметил эксперт.

По мнению аналитика, задекларированные Офисом президента планы, реализация которых предполагает разрыв отношений с Фондом не имеют права на жизнь и не предотвратят экономического коллапса.

"То, что ОПУ попросил Кабмин разработать план выживания Украины без кредитов МВФ, еще ничего не значит. Власть может готовиться к любым сценариям, но без новой программы с МВФ Украине придется объявить дефолт госбюджета и свою неспособность обслуживать долговые обязательства", - считает Новак.

Кроме того, экономист предупредил, что разрыв с МВФ повлияет и на финансовые отношения с другими финансовыми донорами. Под вопросом будет также и получение Украиной 2 миллиардов евро, которые готов выделить Евросоюз.

"Не будет программы с МВФ – с Украиной практически никто работать не будет. Причем под угрозой может оказаться даже военная помощь – и финансовая, и материально-техническая, и консультативная", - резюмировал Новак.

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