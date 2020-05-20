Известный журналист Андрей Пальчевский и действующий мэр Виталий Кличко главные претенденты на выборах на пост городского головы Киева

Таковы результаты социологического исследования ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенного в Киеве с 13 по 17 мая 2020 года, сообщает Politeka.net.

Согласно результатам, которые были обнародованы в прямом эфире, за действующего мэра Киева Виталия Кличко готовы проголосовать 19,1% (среди тех, кто определился, 23,9%); за журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского - 18,1% (среди тех, кто определился - 22,6%).

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

"Показатель Виталия Кличко упал аж на 5%. Зато результат Андрей Пальчевского стабильно растет. Он как раз прибавил 5% голосов с 13% до 18%. То есть, сейчас можем констатировать, что он почти сравнялся с Кличко в такой заочной борьбе", - отметил эксперт Юрий Лагутов.

Другой аналитик Николай Спиридонов, в свою очередь, объяснил феномен резкого падения рейтинга Кличко.

"Рейтинг Кличко (упал- ред.) - достаточно прогнозируемо. Его рейтинг начал падать, уровень доверия к нему... Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - заявил он и добавил, что падение еще можно объяснить попыткой мэра Киева пиариться с ежедневными брифингами.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив, не проводит брифинги. Наоборот, создает имидж человека более позитивного, проинформированного в вопросах медицины", - подчеркнул Спиридонов в эфире.

Падение рейтинга партии «Слуга народа» негативно отразилось на рейтингах потенциальных кандидатов от президентской партии и Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попадают даже в пятерку лидеров в борьбе за пост городского головы столицы.

Ранее мы рассказывали, что Андрей Пальчевский предупредил о грядущей катастрофе. По словам журналиста, беда нависла над Украиной из-за олигархов.

«Я думаю, что цвет осени будет не желтый, а красный. Потому что опубликованные данные говорят о том, что количество бедных у нас вырастет почти в два раза до 44%. Это значит, вместе с этим вырастут настроения… и главным словом будет - перераспределение. Честное перераспределение», - заявил он.

При этом Пальчевский отметил, что если не избавиться от олигархической системы, то Украина просто не сможет существовать.

Напомним, Пальчевский раскрыл плачевную правду о ситуации с карантином в Украине: "Ну не дурдом?"

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о расплате за провал Шмыгаля: "Думают, что их не посадят".

Также Politeka писала, что у Зеленского возникли серьезные проблемы, Пальчевский выдал подробности: "Он с ними не справится".