Петр Порошенко не появился в парламенте впервые за долгое время

На отсутствие экс-президента обратил внимание нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский.

"Обратите внимание, сегодня, впервые за долгое время, Порошенко не пришел в парламент. Думаю это связано с необходимостью срочно перекопать огород, после публикации пленок Байдена" - написал Бужанский в своем телеграм-канале.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также сообщалось, что офис генерального прокурора Украины внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту так называемых "пленок Деркача". Об этом со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора сообщает УП.

Расследование начато по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

Отмечается, что к материалам производства приобщат предоставленную народным депутатом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".

Как сообщала Politeka, Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ".

Также Politeka писала, что Зеленский сделал громкое признание о своем президентстве: «Я сожалею…»