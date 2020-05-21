Подозрительная активизация боевиков на Донбассе, ультиматумы главарей и мобилизация местными военкоматами «резервистов» – тревожный звоночек для Украины

Такие действия могут быть либо «игрой мускулами» для запугивания Киева, либо подготовкой к возобновлению активной фазы боевых действий. Политолог Алексей Голобуцкий прогнозирует два возможных варианта развития дальнейших событий на востоке страны, передает Диалог.UA.

Комментируя заявления боевиков о приведении «войск» в полную боевую готовность, которые прозвучали синхронно с угрозами некоторых российских политиков и пропагандистов, эксперт не исключает, что Россия может готовиться к «маленькой победоносной войне» в условиях жесткого сокращения возможностей бюджета, в том числе и военного.

«Либо Зеленский прогнется, пойдут обсуждения «новых компромиссов», дальнейшее давление власти на украинскую армию (командиры уже сейчас отказываются брать на себя ответственность за ответный огонь даже при самых жестких российских обстрелах, чтобы не попасть на скамью подсудимых). Это послужит отмашкой, что «маленькая победоносная» возможна. Либо Зеленского принудят к жесткому отпору – и на этом вся история со внезапной милитаризацией завершится, «нет, так нет». Россия с опустевшим минимум на 40% бюджетом просто сосредоточится на других задачах, а на Украину продолжит давить исключительно информационными и политическими методами, не военными», – рассказал Голобуцкий.

Однако в этой ситуации возможен и второй вариант развития дальнейших событий. По мнению политолога, происходящее сейчас на Донбассе может быть согласованной инициативой боевиков и российских силовиков, которая также напрямую связана с сокращением бюджета РФ, а значит – финансированием и самих террористов, а также их «молодых республик».

«Лидеры террористов и вовлеченные силовики (потому что на оккупированном Донбассе успешно зарабатывают себе зарплаты, премии и награды и российские регулярные войска) решили попробовать доказать Кремлю свою полезность и перспективность в вопросе давления на Украину – чтобы им сохранили содержание, пусть и урезанное», – подчеркнул собеседник.

Схема такая же, как и в первом случае: если не получится, к этому не вернутся из-за банального отсутствия ресурсов на что-то большее.

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