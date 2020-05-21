Украинский журналист Андрей Пальчевский и действующий городской голова Киева Виталий Кличко - фавориты в борьбе за должность мэра столицы

Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на результаты соцопроса ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенного в Киеве с 13 по 17 мая 2020 года.

По результатам социологического исследования, за действующего мэра украинской столицы Виталия Кличко готовы проголосовать 19,1% киевлян (среди тех, кто определился, 23,9%); за журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского - 18,1% (среди тех, кто определился - 22,6%).

Первая пятерка фаворитов в борьбе за должность мэра Киева выглядит следующим образом:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

Как отмечают эксперты, Андрей Пальчевский и Виталий Кличко, как два фаворита, сравнялись в заочной борьбе.

"Показатель Виталия Кличко упал аж на 5%. Зато результат Андрей Пальчевского стабильно растет. Он как раз прибавил 5% голосов с 13% до 18%. То есть, сейчас можем констатировать, что он почти сравнялся с Кличко в такой заочной борьбе", - отметил эксперт Юрий Лагутов, озвучивая результаты свежего соцопроса.

Аналитики также попытались объяснить феномен быстрого падения рейтинга действующего мэра Виталия Кличко.

"Рейтинг Кличко (упал- ред.) - достаточно прогнозируемо. Его рейтинг начал падать, уровень доверия к нему... Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - утверждает социолог Николай Спиридонов и добавил, что обвал рейтинга могли спровоцировать ежедневные брифинги, на которых Кличко пытался пиариться.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив, не проводит брифинги. Наоборот, создает имидж человека более позитивного, проинформированного в вопросах медицины", - уверенно добавил в эфире Спиридонов, комментируя свежие результаты соцопроса.

Эксперты также сошлись во мнении, что падение рейтинга «Слуги народа» негативно отразилось на рейтингах потенциальных кандидатов от президентской партии, поэтому Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попали даже в пятерку лидеров в борьбе за должность мэра Киева.

Ранее мы рассказывали, что Андрей Пальчевский разнес Зеленского из-за слов о втором президентском сроке.

Пальчевский уверен, что главе государства Владимиру Зеленскому предоставляют неправдивую информацию о его личном рейтинге среди украинцев.

«Он же приходит и говорит: «У меня 40 или 50% процентов поддержки населения». Ну дальше мы все впадаем с вами в ступор. Мы прекрасно знаем, что у него нет 10% поддержки населения, а ему кто-то приносит вот эту вот глупость, и естественно тут же хочется на второй срок. Я думаю, что после заявления, что он пойдет на второй срок, половина от тех, кто верил в него, отклеится. Это абсолютно ясно», - заявил журналист.

Журналист Пальчевский не сомневается, что команда Зеленского сейчас делает все, чтобы удержать власть.

Напомним, Пальчевский предупредил о грядущей катастрофе: «Украина, видимо, не сможет существовать».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о расплате за провал Шмыгаля: "Думают, что их не посадят".

Также Politeka писала, что у Зеленского возникли серьезные проблемы, Пальчевский выдал подробности: "Он с ними не справится".