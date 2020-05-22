Новоявленный отец Олег Ляшко поделился несчастьем, которое произошло в их семье

Лидер «Радикальной партии» и его супруга Росита во второй раз стали родителями 16 мая. Впрочем, как выяснилось, рождение их сына омрачил печальный случай с одной из многочисленных собак пары: ротвейлер по кличке Иджи серьезно повредила лапу, в результате чего ей пришлось накладывать гипс.

Как сообщает Politeka.net, об этом Ляшко рассказал на своей странице в Фейсбук.

«Иджи еще 2 недели носить гипс((( Берегите своих близких!», - написал политик.

Свой пост он сопроводил фотографией собаки с забинтованной лапой. Пес лежит на земле с грустным выражением морды.

Украинцы посочувствовали собаке политика.

«Собака верный друг, никогда не предаст», «Так больно смотреть...какая причина? Или такая же как и у людей...недостаток витаминов...возраст...», «Быстрого выздоровления красавице и вам терпения они же как члены семьи», - пишут люди.

Отметим, что Ляшко – большой любитель собак. В прошлом году у него одновременно жили 17 псов.

Кроме того, в День вышиванки политик поделился трогательным постом. На опубликованной фотографии Ляшко предстал в традиционном украинском наряде. В руках он держал маленькую вышиванку, намекая на то, что ее сможет носить его новорожденный сын, когда немного подрастет.

«Козацькому роду нема переводу!», - написал политик.

В комментариях к этому посту украинцы раскрыли имя новорожденного сына Ляшко. Как выяснилось, родители решили назвать его Александр, о чем политик заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, 47-летний Олег Ляшко похвастался рождением сына: "С новым членом Радикальной партии".

Как сообщала Politeka, подвыпивший Ляшко оскорбил украинцев после рождения сына, видео.

Также Politeka писала, что сияющий Ляшко выболтал главную тайну о новорожденном сыне.