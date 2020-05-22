Ушел из жизни украинский политик и государственный деятель Анатолий Матвиенко

Бывший народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» неожиданно скончался в возрасте 67 лет. Причины смерти пока не раскрываются.

Об этом сообщил в своем Фейсбук нардеп от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий.

«Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной», - вспоминает Княжицкий.

Отметим, что в свое время Матвиенко занимал пост председателя Совета министров Автономной Республики Крым (с 20 апреля по 21 сентября 2005 года). Также он входил в блоки экс-президентов Украины: сначала - Виктора Ющенко, а позже - Петра Порошенко.

За время пребывания в кресле народного депутата Матвиенко успел поучаствовать и в столкновениях с другими народными избранниками. Так, в 2015 году с ним пытался развязать драку депутат от «Радикальной партии» Олега Ляшко Андрей Лозовый, который в то время еще и находился на костылях. Тогда своего депутата от Матвиенко оттаскивал сам Ляшко.

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