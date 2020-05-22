Ушел из жизни украинский политик и государственный деятель Анатолий Матвиенко
Бывший народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» неожиданно скончался в возрасте 67 лет. Причины смерти пока не раскрываются.
Об этом сообщил в своем Фейсбук нардеп от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий.
«Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной», - вспоминает Княжицкий.
Брюнетка из Victoria's Secret задрала мини юбку и показала, за что ее любят мужчины: «Ангел»
Кабмин принял экстренное решение, кому можно ликовать: "Первыми выплаты получат..."
Гривна рухнет, украинцев предупредили о скачке курса доллара: нужно ли идти в обменники
Правила выплаты пенсий украинцам кардинально изменят, подробности закона: "Деньги получат те, кто..."
Отметим, что в свое время Матвиенко занимал пост председателя Совета министров Автономной Республики Крым (с 20 апреля по 21 сентября 2005 года). Также он входил в блоки экс-президентов Украины: сначала - Виктора Ющенко, а позже - Петра Порошенко.
За время пребывания в кресле народного депутата Матвиенко успел поучаствовать и в столкновениях с другими народными избранниками. Так, в 2015 году с ним пытался развязать драку депутат от «Радикальной партии» Олега Ляшко Андрей Лозовый, который в то время еще и находился на костылях. Тогда своего депутата от Матвиенко оттаскивал сам Ляшко.
Напомним, Вакарчук-старший умер: Украина в трауре, первые подробности.
Как сообщала Politeka, умер бывший украинский топ-чиновник, который заразился коронавирусом.
Также Politeka писала, что трагедия настигла Пашинского после выхода из СИЗО, соратники в трауре: последнее фото поражает.