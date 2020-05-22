Отношения между двумя странами уже давно дружескими не назовешь

Белорусский президент Александр Лукашенко решил, что пришла пора создавать свои ракеты

Об этом он заявил во время посещения опытно-испытательного участка научно-производственного ООО «ОКБ ТСП» в Мачулищах, передает Politeka.net со ссылкой на сайт президента Беларуси.

Как изветсно, Россия отказалась совместно разрабатывать ракетное вооружение и предоставить полигон для его испытаний.

Лукашенко на встрече с сотрудниками конструкторского бюро отметил, что хорошо бы было, если бы все страны взяли и перестали воевать.

Он отметил, что ракетостроение – это очень дорого, однако добавил, что главная задача в сфере обороны, если что, – «нанести неприемлемый удар противнику».

«И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно», – заявил глава Беларуси.

Поскольку, по мнению политика, с точки зрения вооружений на сегодня лучшим вариантом являются ракеты, развитие Вооруженных Сил будет идти именно в этом направлении.

По словам Лукашенко, первой Беларусь ни на кого нападать не собирается, поскольку является миролюбивой страной. Поэтому речи о разработке межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками не идет.

«Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства», – пояснил он.

Сейчас беларусские конструкторы освоили сборку китайских ракет, а также разрабатывают собственное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 300 километров. Первый опытный образец такой ракеты должен быть готов уже к сентябрю.

Как площадку для испытаний ракет Беларусь рассматривает сейчас полигоны в Казахстане, Узбекистане, Китае и Саудовской Аравии. Россия свои полигоны предоставлять не хочет.

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал: если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет, – слушайте, это вопрос», – заявил Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что белорусам, которые в результате пандемии остались без работы и средств к существованию, глава государства дал совет.

«Если человек потерял работу или же у него нет работы. В это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Ну, может быть, и не совсем приемлемую и любимую им» – заявил Лукашенко на совещании с членами правительства и своей администрации.

Мы также писали, что Лукашенко заявил, что парад на 9 мая помог людям оздоровиться.

«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми. Это военные люди были, очень много, переболевшие».

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Напомним, мрачный Лукашенко засветился со своим молодым преемником.

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