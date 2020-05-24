Список возможных претендентов на пост мэра Киева возглавили известный журналист Андрей Пальчевский и действующий руководитель Виталий Кличко

Как передает Politeka.net, об этом говорят результаты социологического исследования ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенного в Киеве с 13 по 17 мая 2020 года.

Опрос показал, что за действующего мэра Виталия Кличко на сегодня готовы проголосовать 19,1% (среди тех, кто определился, 23,9%), Пальчевского же видят городским головой 18,1% (среди тех, кто определился - 22,6%).

В целом пятерка главных претендентов выглядит следующим образом:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

Директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов прокомментировал полученные цифры в прямом эфире. По его словам, рейтинг Кличко упал на 5%, тогда как у Пальчевского вырос на столько же.

"Показатель Виталия Кличко упал аж на 5%. Зато результат Андрея Пальчевского стабильно растет. Он как раз прибавил 5% голосов с 13% до 18%. То есть, сейчас можем констатировать, что он почти сравнялся с Кличко в такой заочной борьбе", - подчеркнул эксперт.

Другой аналитик Николай Спиридонов, назвал падение популярности Кличко прогнозируемым событием и объяснил, какие именно факторы повлияли на эту ситуацию:

"Рейтинг Кличко (упал - ред.) - достаточно прогнозируемо. Его рейтинг начал падать, уровень доверия к нему... Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - отметил аналитик, подчеркнув, что падение рейтинга также могло быть связано с ежедневными "пиар"-брифингами Кличко. В то же время, как сообщил Спиридонов, Пальчевский, который "создает имидж человека более позитивного, проинформированного в вопросах медицины" практически догнал Кличко.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - разъяснил эксперт в прямом эфире.

Стоит отметить, падение рейтинга партии «Слуга народа» негативно отразилось на рейтингах потенциальных кандидатов от президентской партии - и Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попадают даже в пятерку лидеров в борьбе за пост городского головы столицы.