Список возможных претендентов на пост мэра Киева возглавили известный журналист Андрей Пальчевский и действующий руководитель Виталий Кличко
Как передает Politeka.net, об этом говорят результаты социологического исследования ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", проведенного в Киеве с 13 по 17 мая 2020 года.
Опрос показал, что за действующего мэра Виталия Кличко на сегодня готовы проголосовать 19,1% (среди тех, кто определился, 23,9%), Пальчевского же видят городским головой 18,1% (среди тех, кто определился - 22,6%).
В целом пятерка главных претендентов выглядит следующим образом:
Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда едва прикрыла прелести волосами: "Безупречные изгибы"
Сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан"
53-летняя Ольга Сумская в кружевах и шелке показала, как соблазняет мужа: "Вау, какая..."
Соглашение с МВФ, переворот курса и налоги по-новому – главное за ночь
1. Виталий Кличко - 19,1%
2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%
3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%
4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%
5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.
Директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов прокомментировал полученные цифры в прямом эфире. По его словам, рейтинг Кличко упал на 5%, тогда как у Пальчевского вырос на столько же.
"Показатель Виталия Кличко упал аж на 5%. Зато результат Андрея Пальчевского стабильно растет. Он как раз прибавил 5% голосов с 13% до 18%. То есть, сейчас можем констатировать, что он почти сравнялся с Кличко в такой заочной борьбе", - подчеркнул эксперт.
Другой аналитик Николай Спиридонов, назвал падение популярности Кличко прогнозируемым событием и объяснил, какие именно факторы повлияли на эту ситуацию:
"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - разъяснил эксперт в прямом эфире.
Стоит отметить, падение рейтинга партии «Слуга народа» негативно отразилось на рейтингах потенциальных кандидатов от президентской партии - и Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попадают даже в пятерку лидеров в борьбе за пост городского головы столицы.
Ранее мы сообщали, Пальчевский раскритиковал киевские власти за финансирование зоопарка в разгар эпидемии.
«Пока над Киевом гроза во всех смыслах этого слова, политическая гроза зреет тоже. Скоро люди узнают, что чудесный мэр выделил деньги на свой проект под названием «зоопарк». Я, конечно, понимаю, что в эпоху вируса нет никого тяжелее, чем бегемоты. И жалость переполняет наши сердца. Где-то не доедают еноты, бегают голодные волки. Но я напоминаю, что у нас кроме этого живут и работают голодные люди», - подчеркнул Пальчевский.
По его словам, если и выделять куда-либо деньги, то, в первую очередь, на помощь врачам, а также всем семьям (киевлян или нет – не важно).
Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за слов о втором сроке: «Быстро пришел аппетит во время еды».
Также Politeka писала, что у Зеленского возникли серьезные проблемы, Пальчевский выдал подробности: "Он с ними не справится".