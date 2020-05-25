Андрей Пальчевский и Виталий Кличко стали фаворитами в борьбе за кресло мэра Киева

Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного в Киеве с 13 по 17 мая 2020 года ОО "Центром общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", передает Politeka.net.

Свежее социсследование показало, что действующего мэра Виталия Кличко на сегодняшний день готовы поддержать 19,1% (среди тех, кто определился, 23,9%); Андрея Пальчевского хотят видеть городским головой 18,1% (среди тех, кто определился - 22,6%).

По результатам соцопроса, ТОП-5 главных претендентов выглядит следующим образом:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

"Показатель Виталия Кличко упал аж на 5%. Зато результат Андрея Пальчевского стабильно растет. Он как раз прибавил 5% голосов с 13% до 18%. То есть, сейчас можем констатировать, что он почти сравнялся с Кличко в такой заочной борьбе", - прокомментировал эксперт Юрий Лагутов полученные в ходе соцопроса цифры.

В эфире социолог Николай Спиридонов попытался объяснить феномен стремительного падения рейтинга Виталия Кличко.

"Рейтинг Кличко (упал - ред.) - достаточно прогнозируемо. Его рейтинг начал падать, уровень доверия к нему... Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - заявил эксперт и подчеркнул, что падение рейтинга также могло быть спровоцировано ежедневными "пиар"-брифингами мэра столицы.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - продолжил в эфире Николай Спиридонов.

Эксперты в эфире также добавили, что падение рейтинга «Слуга народа» негативно отразилось на рейтингах потенциальных кандидатов от президентской партии, из-за чего действующие нардепы Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попадают даже в ТОП-5 возможных фаворитов в борьбе за кресло мэра.

Ранее мы рассказывали, что Андрей Пальчевский заговорил о своем выдвижении на выборы мэра Киева.

По его словам, в столице есть достойные люди. Но олигархические кланы всегда выставляют на выборы «свою куклу».

«Я думаю, что тот, кто пойдет в Киеве, должен быть противником Зеленского, но одновременно и противником Кличко. Если на эту турбулентную позицию предлагают меня, я должен хорошо подумать. Ну и мне нужны союзники. А союзники – это киевляне, ну и конечно жители всей Украины. Все-таки Киев – это столица Украины, а не какой-то обычный город. Мнение одесситов и жителей Львова для меня также важно будет. Я должен подумать», - отметил Пальчевский и добавил, что Кличко стоило бы тоже подумать.

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