Бывший нардеп Надежда Савченко, которая оскандалилась появлением на российском телевидении, сделала заявление о Майданах в Украине

Как передает Politeka.net, свою теорию их возникновения она сделала в эфире "НТВ".

Напомним, бывший народный депутат Украины неожиданно решила дать интервью российскому пропагандистскому каналу «НТВ».

Любопытно, что в анонсе самого телеканала Савченко назвали «убийцей».

«Надежда Савченко — убийца, которую сделали героем Украины, а потом врагом народа, — дала первое большое интервью российскому телеканалу. В это воскресенье оно выйдет в эфир НТВ в программе "Новые русские сенсации". В подарок Савченко Владимиру Зеленскому к годовщине его президентства», - говорится в сообщении на сайте «НТВ».

Уже в появившейся интервью она успела наговорить многое, но особое внимание нужно уделить её словам о революциях в Украине.

"Ни оранжевая революция, ни революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ. Они происходили с подачи западного цивилизованного мира", - заявила она.

Ранее мы сообщали, что Савченко допустила исчезновение Украины к 2023 году, в связи с принятием законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.

"Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира", — считает одиозная Савченко.

Напомним, одиозную Савченко позвали замуж: кто сделал предложение руки и сердца.

Как сообщала Politeka, Савченко сделала предсказание и назвала год исчезновения Украины: осталось недолго.

Также Politeka писала, что Савченко устроила «шабаш» с подружками Януковича, кадры облетели сеть: «Три гадюки за столом».