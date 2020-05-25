Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко прокатился "зайцем" ради пафосного фото

Как сообщает Politeka.net, журналист Василий Крутчак пообщался с водителям маршрутки и опубликовал видео на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Накануне Николай Тищенко прокатился в общественном транспорте Киева, сфотографировался в салоне и опубликовал пост о мерах безопасности, хотя вскоре его удалил. По словам водителя, нардеп проехал одну остановку и вышел, не заплатив. Вероятно, ему нужно было только сделать снимок.

"Попросил его оплатить проезд, а он говорит, что у народных депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте. И вышел потом. Сел в мерседес, который ехал сзади, и уехал", - объяснил мужчина.

Маршрутчик добавил, что вместе с Николаем Тищенко был еще один человек, вероятно, охранник.

"Коля Тищенко настолько хочет стать мэром Киева, готов даже делать вид, что пользуется общественным транспортом, как обычные люди. А не платит он за проезд не потому, что он плохой, а потому, что он просто не знает сколько стоит проезд в маршрутке", - прокомментировал Василий Крутчак.

Пользователи социальной сети раскритиковали поступок Тищенко в комментариях:

"Николай Тищенко, вы хайпер и заяц!"; "Та не было у него такой мелочи))) Сдачу с крупняка долго ждать..."; "А за что платить если ему даже бокал шампанского не предложили и хостесс не встретила?"; "Человек экономит деньги - кризис, что поделать)) это ж целых 8 гривен)"; "Дак он в ресторанах своих зп задерживает персоналу по пол года... А тут за проезд платить"; "В Велюр ехал а там дорого - пришлось экономить на маршрутке".

Коля Тіщенко настільки хоче стати мером Києва, що готовий навіть робити вигляд, що користується громадським транспортом,... Gepostet von Vasyl Krutchak am Montag, 25. Mai 2020

Стоит отметить, что по закону народные депутаты обязаны оплачивать проезд в общественном транспорте - позже деньги компенсируют из бюджета.

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