Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко прокатился "зайцем" ради пафосного фото
Как сообщает Politeka.net, журналист Василий Крутчак пообщался с водителям маршрутки и опубликовал видео на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
Накануне Николай Тищенко прокатился в общественном транспорте Киева, сфотографировался в салоне и опубликовал пост о мерах безопасности, хотя вскоре его удалил. По словам водителя, нардеп проехал одну остановку и вышел, не заплатив. Вероятно, ему нужно было только сделать снимок.
"Попросил его оплатить проезд, а он говорит, что у народных депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте. И вышел потом. Сел в мерседес, который ехал сзади, и уехал", - объяснил мужчина.
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Маршрутчик добавил, что вместе с Николаем Тищенко был еще один человек, вероятно, охранник.
"Коля Тищенко настолько хочет стать мэром Киева, готов даже делать вид, что пользуется общественным транспортом, как обычные люди. А не платит он за проезд не потому, что он плохой, а потому, что он просто не знает сколько стоит проезд в маршрутке", - прокомментировал Василий Крутчак.
Пользователи социальной сети раскритиковали поступок Тищенко в комментариях:
"Николай Тищенко, вы хайпер и заяц!"; "Та не было у него такой мелочи))) Сдачу с крупняка долго ждать..."; "А за что платить если ему даже бокал шампанского не предложили и хостесс не встретила?"; "Человек экономит деньги - кризис, что поделать)) это ж целых 8 гривен)"; "Дак он в ресторанах своих зп задерживает персоналу по пол года... А тут за проезд платить"; "В Велюр ехал а там дорого - пришлось экономить на маршрутке".
Стоит отметить, что по закону народные депутаты обязаны оплачивать проезд в общественном транспорте - позже деньги компенсируют из бюджета.
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