Украина останется в проигравших несмотря на любой исход выборов в США
Такое мнение озвучил журналист и политолог Виталий Портников в авторской колонке на сайте "Детали".
По его словам, причиной этому стало решение президента Украины Владимира Зеленского "дать ход" пленкам Порошенко-Байден.
"Если кто-то думает, что это лишь игра Зеленского против главного своего оппонента Порошенко, то это не так. На самом деле Киев пытается помочь Трампу в избирательной гонке, которая теперь, как бы она не закончилась, станет фатальной для Украины", - отметил он.
Журналист утверждает, что даже если победу на выборах в США одержит действующий президент Дональд Трамп, то ему придется "открестится от Украины".
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"Ему придется отмежеваться от Украины всеми возможными способами, ведь его будут обвинять в том, что украинская власть попыталась «сломать» его главного оппонента и вмешаться в демократический процесс выборов США. Чтобы Трампа меньше критиковали, он, скорее всего, для себя установит железное правило – Украины для Белого дома (США - ред.) больше не существует", - уверен журналист.
Он отметил, что существует и второй вариант, который также не будет радостным для Украины.
"Ну а если победит Байден, он сто раз подумает, стоит ли ему вновь о чем-либо разговаривать с Зеленским, этим профессиональным вестником несчастий", - заключил он.
Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
Также стоить отметить, что расследование уже начато по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".
Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".
Как сообщала Politeka, Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ".
Также Politeka писала, что Зеленский сделал громкое признание о своем президентстве: «Я сожалею…»