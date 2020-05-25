Украина останется в проигравших несмотря на любой исход выборов в США



Такое мнение озвучил журналист и политолог Виталий Портников в авторской колонке на сайте "Детали".

По его словам, причиной этому стало решение президента Украины Владимира Зеленского "дать ход" пленкам Порошенко-Байден.

"Если кто-то думает, что это лишь игра Зеленского против главного своего оппонента Порошенко, то это не так. На самом деле Киев пытается помочь Трампу в избирательной гонке, которая теперь, как бы она не закончилась, станет фатальной для Украины", - отметил он.

Журналист утверждает, что даже если победу на выборах в США одержит действующий президент Дональд Трамп, то ему придется "открестится от Украины".

"Ему придется отмежеваться от Украины всеми возможными способами, ведь его будут обвинять в том, что украинская власть попыталась «сломать» его главного оппонента и вмешаться в демократический процесс выборов США. Чтобы Трампа меньше критиковали, он, скорее всего, для себя установит железное правило – Украины для Белого дома (США - ред.) больше не существует", - уверен журналист.

Он отметил, что существует и второй вариант, который также не будет радостным для Украины.

"Ну а если победит Байден, он сто раз подумает, стоит ли ему вновь о чем-либо разговаривать с Зеленским, этим профессиональным вестником несчастий", - заключил он.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.



