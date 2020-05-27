Андрей Пальчевский и Виталий Кличко возглавили рейтинг вероятных кандидатов на пост мэра Киева

Об этом передает Politeka.net, такие результаты показало новое социологические исследование. Жителей столицы опрашивали с 13 по 17 мая 2020 года. Опрос проводился ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

Согласно результатам исследования, 19,1% жителей столицы (среди тех, кто определился, 23,9%) готовы поддержать действующего мэра Виталия Кличко; за самовыдвиженца Андрея Пальчевского согласны проголосовать 18,1% респондентов (среди тех, кто определился - 22,6%).

Остальные вероятные кандидаты существенно остают:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

Полученные результаты прокомментировали эксперты. Отмечается, что рейтинг нынешнего столичного градоначальника Виталия Кличко упал на 5%, а воь результат журналиста-самовыдвиженца Андеря Пальчевского, наоборот, вырос на 5%. Таким образом, они почти сравнялись в заочной борьбе за должность мэра на грядущих местных выборах.

По словам, социолога Николая Спиридонова, рейтинг Виталия Кличко обвалился вполне прогнозировано.

"Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - заявил эксперт.

Он также добавил, что негативно сказаться на рейтинге мэра Кличко могли ежедневные брифинги, на которых он пытался пиариться.

Также социолог прокомментировал астущий рейтинг Пальчевского, отметив, что такая динамика, вероятно, сохранится.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - объяснил Спиридонов рост рейтинга журналиста.

Также социологи обратили внимание на падение доверия украинцев к партии "Слуга народа". По их словам, на этом фоне резко упали рейтинги возможных кандидатов от президентской партии. Как можно увидеть, Николай Тищенко и Александр Ткаченко не попали даже в первую пятерку главных фаворитов.

Напомним, Пальчевский предупредил о грядущей катастрофе: «Украина, видимо, не сможет существовать».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о расплате за провал Шмыгаля: "Думают, что их не посадят".

Также Politeka писала, что у Зеленского возникли серьезные проблемы, Пальчевский выдал подробности: "Он с ними не справится".