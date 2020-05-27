Украинцы смогут полностью или частично отменять законы, принятые Верховной Радой

Такая возможность предусмотрена законопроектом о референдуме. Об этом первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. При этом эксперты предупреждают о большой опасности такого нововведения.

Первый замглавы Рады рассказал, что сейчас проект закона находится на 4 этапе. Принять законопроект планируют ориентировочно к концу июля. Сейчас ожидается оценка документа международными экспертами.

Также Стефанчук добавил, проект закона уже поддержал Международный фонд избирательных систем (IFES), которая занимается выборами по всему миру.

Главные условия для проведения всеукраинского референдума предусмотрены Конституцией. Это участие 3 млн граждан и привлечение не менее двух третей областей.

Стефанчук также добавил, что после этого определяются процедурные вопросы, в течение ориентировочно 60 дней.

"Это вопрос агитации, поддержки и так далее, и вопрос может быть вынесен на референдум. Что интересно - мы впервые предлагаем украинскому народу, чтобы он непросто определял какие-то вопросы на референдуме, но и предоставить возможность украинскому народу отменять закон, принятый ВР", - добавил он.

В свою очередь политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань, рассказал об опасности референдумов. При этом отмечает, что закон о референдуме в Украине действительно нужен.

"Закон о всеукраинском референдуме должен иметь серьезные предохранители. К примеру, в чем самая большая опасность? В том, что могут быть попытки принимать законы в обход парламента – на референдуме. Это то, что хотел в свое время сделать Янукович. И это прямой путь к диктатуре. Недаром референдумами часто пользуются диктаторы", – заявил политолог.

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