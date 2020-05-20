Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время карантина пропустила внеочередное заседание парламента ради отдыха в пятизвездочном спа-отеле на Львовщине

Тимошенко находилась в комплексе вместе с однопартийцем Сергеем Власенко и нардепом от "Свободы" Игорем Кривецким. Об этом идет речь в сюжете программы "Схемы: коррупция в деталях".

Так, 7 мая Рада собралась вне очереди, чтобы рассмотреть ряд вопросов противодействия распространению китайского вируса, в частности, внедрение обязательного тестирования отдельных категорий населения, оплату больничных для врачей и их страхования. На той же неделе Тимошенко оказалась под пристальным вниманием СМИ и общесвенности из-за своей декларации. Лидер "Батькивщины указала там более $5 млн дохода, полученного в США.

Однако, Тимошенко пропустила внеочередное заседание в парламенте, а также не появлялась на той неделе в эфирах и на публике.

Как выяснили журналисты, лидер "Батькивщины" в то время предпочла отдохнуть в спа-отеле в селе Стрелки Львовской области - Edem Resort Medical & Spa.

В этот же день журналисты сняли, как Lexus, на котором ездитоднопартиец Тимошенко депутат Сергей Власенко, покидал территорию СПА-комплекса.

Тимошенко от комментариев отказалась, а Власенко заявил, что "не подтверждает и не опровергает" ничего.

Журналисты заметили и женщину, похожую на Юлию Тимошенко, которая заходила в здание.

Также журналистам удалось зафиксировать на территории Edem Resort Toyota Camry, из которой вышел многолетний личный охранник Юлии Тимошенко. Позже эта машина заехала на территорию Edem Resort. Журналисты "Схем" узнали и личного водителя лидера "Батькивщины".

Отмечается, что владельцем роскошного гостиничного комплекса Edem Resort Medical & Spa является бизнесмен, экс-народный депутат, заместитель председателя Всеукраинского объединения "Свобода" и один из главных спонсоров этой партии Игорь Кривецкий.

Его журналистам также удалось заснять на территории гостиничного комплекса. В частности, Кривецкий сел в автомобиль и кортеж из трех машин, среди которых вышеупомянутая Toyota Camry с телохранителем Юлии Тимошенко, одновременно выехал с территории комплекса.

В Верховной Раде на запрос журналистов отметили, что не располагают никакими документами, объясняющими отсутствие нардепов.

Отметим, украинцев поразило такое времяпрепровождение политиков в то время, когда решается вопрос защиты медиков в условиях смертельной падемии.

«Да ты что!!!! Ох и Юля», «Коза-Ностра в украинской версии», «Как не шоу на передаче, так все святые и пушистые. А на деле, упыри, живущие за счет других», «Народные клоуны, а не депутаты, стыд», «Бандитское кодло», - пишут в сети.

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