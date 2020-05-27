Украинские политики и олигархи могли бы сделать прекрасный подарок украинцам, отреставрировав Национальный художественный музей и пополнив его фонды своими коллекциями

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай"

Далее приводим слова автора без комментариев.

Как говорят: не было бы счастья, да ГБР помогло!

Сразу скажу:

Осуждаю обыски и применение силы в Музее Ивана Гончара.

Однако, в статье о другом.

Итак, декларирование политиков (спасибо Госдепу и Евросоюзу) показало, что в частных коллекциях чиновников, а особенно в так называемых политических олигархов дела намного лучше, чем в украинских музеях.

Чтобы оценить культурные сокровища в частных коллекциях наших политиков и олигархов стоит упомянуть еще Дмитрия Табачника и Виктора Януковича., Виктора и Петра Ющенко...

А сейчас своими художественными вкусами удивил кум Путина Виктор Медведчук. Он задекларировал более 500 картин известных художников, сотни уникальных старинных книг и изданий, среди которых "Апостол" Ивана Федорова 1574 года, "Грамматика" Смотрицкого 1648 года, "Описание Украины" Боплана 1660 года....

Самая большая коллекция Медведчука из числа картин русских художников - 110!

Интересно, что и у Петра Порошенко в меньшей от Медведчука коллекции культурных сокровищ есть тоже художественное фишка - десятки картин выдающихся русских художников 19-20 века.

Так вот, почему я это заметил только сегодня?

Потому, что вчерашние неадекватные действия ГБР дали возможность увидеть и простому народу (правда недолго) на уникальную коллекцию картин Порошенко.

А теперь представьте такой ход событий:

Ющенко, Медведчук, Порошенко...о Ахметова, Коломойского, Пинчука...другим вместе, инициируют и финансируют реставрацию Национального художественного музея, к которому страшно и грустно подходить,а потом дарят свои картины главной художественной сокровищницы Украины.

Так в свое время сделали наши украинские меценаты Тарновские, Ханенко, Терещенко и исследователи Хвойка, Биляшивский ...

Ибо, как учит наша главная Украинка - Леся Украинка:

Соntra spem spero - Без надежды надеюсь!

П.С.

Попутно информирую, что Я и мои коллеги по РІДНІЙ КРАЇНІ за последние несколько десятков лет подарили мемориальные экспонаты, редкие книги, картины... в Музеи:

Грушевского в Киеве, Шевченко в Киеве, Каневе,Переяславе и Тирасполе, Леси Украинки в Колодяжном, Киеве, Ялте, Сурами, Сковороде - в Чернухах, Гоголю - в Васильевке, Котляревскому в Полтаве,Симоненко на Полтавщине, Старицкому, Поддубному, Нечуй-Левицкому - на Черкасщине...

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".