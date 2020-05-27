Реализация плана зависит от того, выполнит ли он эти задания

Владимир Зеленский начинает повторяет путь своих предшественников, становясь частью системы, а не ломая ее

Такое мнение высказал политтехнолог Сергей Гайдай в интервью изданию «Главред» в материале "Инфицирован властью: почему Зеленский собрался на второй срок".

Он отметил тот факт, что за почти 30 лет независимости в Украине создали «теневое государство», которое обслуживает олигархов и финансово-промышленные группы, которые эксплуатируют национальные активы страны.

При такой архитектуре власти рядовые граждане страны живут далеко не богато. И Зеленский в глазах народа был тем, кто может эту систему уничтожить, поскольку сам частью этой системы не являлся.

Именно поэтому на выборах он получил такую колоссальную поддержку. Его слова о том, что он не будет сидеть на Банковой, что он не такой, как все другие, дали народу надежду на изменения.

Однако прошел год, шестой президент сидит в том же кабинете, что и его предшественник, и он начинает действовать так, как и все до него.

«Так происходит потому, что система затягивает человека во власть, и власти ему всегда кажется мало. В бочке соленых огурцов оставаться свежим огурцом можно очень недолго – скоро и свежий огурец становится соленым. Так что Зеленский медленно, но уверенно втягивается», – отметил Гайдай.

Кроме того, президент, обещавший быть только один срок, внезапно намекнул, что если сохранится уровень поддержки, то он не против пойти и на вторую каденцию.

Однако, считает политтехнолог, такие намеки являются плохим сигналом для Зеленского.

«Если Зеленский спустя всего год пребывания у власти говорит, что уже подумывает о втором сроке, это значит, что всё, власть его уже инфицировала. А это неправильно со всех точек зрения», – подчеркнул эксперт.

Чтобы второй раз триумфально войти в кабинет на Банковой, бывшему комику нужно выполнить программу-минимум из трех пунктов, отмечает Гайдай.

Первый – победа в войне с Россией. Нынешняя власть показывает, что она не способна обеспечить ее, она декларирует только мир, что в случае с РФ возможно только при условии капитуляции Украины.

Второй – экономическое чудо. А это невозможно без демонтажа олигархической структуры власти. Поскольку Зеленский постепенно приживается в этой системе, люди и дальше будут бедными в богатой стране.

Третья задача – свержение коррупции, беззакония и несправедливости. Однако ее выполнение без развала старой структуры власти также невозможно.

По его словам, лучшим выходом для Украины было бы стать парламентской республикой с сильным премьером и развитым самоуправлением. Именно такая модель наиболее подходит украинскому социуму. Однако Зеленский никогда не пойдет на такое добровольно, поскольку пресловутая система не даст ему этого сделать.

Ранее о том, что Украиной должен руководить эффективный премьер-министр, а президент – только исполнять представительские функции, писал известный журналист Виталий Портников. Он считает, что именно парламент должен выбирать главу государства, а не народ.

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