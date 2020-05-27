Хозяевами страны, как говорят "Слуги народа", в том числе и господин президент, является якобы украинский народ, но вот у наших "слуг народа", у всех, включая Зеленского, хозяева не в Украине

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Люди, которых он (премьер-министр Денис Шмыгаль. – Ред.) подобрал, это представители соросовских структур, это грантоеды, это те, которые были поставлены по указке и того же Фонда Сороса, тех же западных сегодня центров, которые представляют собой внешнее управление Украины, это все то, что надумано и делается в интересах хозяев.

Только хозяевами, как пытаются утверждать, "Слуги народа", в том числе и господин президент, является якобы украинский народ, но вот у наших "слуг народа", у всех, включая Зеленского, хозяева не в Украине. И, к огромному сожалению, не украинский народ, а те центры, которые находятся на Западе и в первую очередь – Вашингтон, и в первую очередь – штаб-квартиры Всемирного банка, МВФ и многих других", – заявил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что обнародованные аудиоматериалы о разговоре экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко – это элементы внешнего управления.