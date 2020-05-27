Российский актер Борис Щербаков жестко высказался относительно Донбасса

Советский и российский актер театра и кино, телеведущий и народный артист России Борис Щербаков не раз ездил на оккупированную територию Крыма, а также делал пропагандистские заявления.

В 2015 году он поддержал агрессивную политику России против Украины. Такое заявление он озвучивал в интервью для российских СМИ.

Так, на вопрос, что он думает о ситуации в Украине тот ответил, что политика России в отношении Украины абсолютно правильная, и, более того, единственно верная.

"Я думаю, что политика России в отношении Украины абсолютно правильная, и, более того, единственно верная", - заявил Щербаков.

Кроме того, актер также заявил, что ему по душе санкции западных стран, введенные против России из-за ее внешней политике.

"Я вам честно скажу, эти санкции, которые ввел Запад против нас, мне, например, очень нравятся. Я понимаю, что жители России, наверное, будут жить беднее, возрастут налоги, но зато у верхушки нашей, у того же правительства, зачешется задница. И они начнут, наконец, развивать экономику", - заявил актер.

К слову, Украина получит обратно и Крым, и Донбасс.

Такое мнение в интервью «112.ua» озвучил российский публицист и журналист Александр Невзоров.

По его словам, Россия не имеет ни кадровых, ни финансовых возможностей тянуть этот груз.

«На примере Донбасса мы видим, что это все замышлялось как красивая романтическая история распространения русского мира. Но, опять-таки, все уперлось в то, что нет исполнителей этой идеи русского мира, и вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто урки, просто уголовники разной степени романтичности, не способные ни на что, кроме как террором удерживать ситуацию, забивать подвалы трупами», – пояснил он.

Невзоров подчеркивает, что все это не может продолжаться долго. Так, по его мнению, Донбасс закончится естественным способом. Рано или поздно главари боевиков потребуют у Украины или у России «миллион долларов, ящик водки, блондинку в чулках и вертолет».

«Просто на этом все закончится, точно так же, как всегда это заканчивается у террористов», – резюмировал журналист.

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