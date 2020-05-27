Экс-президент Украины Петра Порошенко выставил в музее картины из собственной коллекции, которые могут многое о нем рассказать

Как сообщает Politeka.net, политический эксперт Михаил Павлив на своей личной странице в Facebook раскрыл украинцам глаза на коллекцию Порошенко.

По его мнению, вся коллекция, которую Порошенко передал в музей говорит о том, что экс-президент абсолютно "русский человек".

"Перечень картин из личной коллекции Порошенко (сегодняшний тяни-толкай в музее Гончара), если он действительно отражает эстетические вкусы бывшего президента, говорит о том, что Петр Алексеевич в культурном плане абсолютно русский человек", - написал эксперт.

Политический эксперт добавил, что речь идет о полотнах Айвазовского, Сурикова, Репина, Левитана, Коровина, Бенуа, Клевера, Глазунова, Верещагина, которые являлись российскими художниками.

Кроме того, Павлив заявил, что увидев картины Порошенко становится ясным, что его лозунги "армія та віра" просто очередной набор ничего незначащих слов.

"А вся эта скотская "армавира", это от того, что он предельно циничное, и бессовестное животное. Готовое лезть хоть тушкой, хоть чучелом, хоть без мыла, а хоть и идя по трупам, но лишь бы жрать в три горла", - заявил Павлив.

Напомним, что вручение повестки Марине Порошенко озадачило украинцев: "пойдет дорогой Януковича".

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