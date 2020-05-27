Президент України Володимир Зеленський при всьому бажанні нічого не зможе зробити зі своїм попередником Петром Порошенком

Про це у виданні "Главред" написав політолог Олександр Кочетков, передає Politeka.net. Він прокоментував недавній скандал з ДБР.

За словами аналітика, Петро Порошенко тільки виграє від ситуації і доводить, що не збирається виходити з гри. Колишній президент ігнорує вимоги чинної влади, яка поки ніяк не може на нього вплинути.

"Поведінка Порошенко – неявка на допит в ГБР за картинами і одночасне проведення виставки – відкрита демонстрація того, що він не боїться кримінального переслідування з боку будь-яких українських силовиків – НАБУ, ДБР, Генпрокуратури", - підкреслив Олександр Кочетков.

Політолог звернув увагу, що недавніми подіями Володимир Зеленський та його прихильники розписуються у своїй безпорадності. Більше того, вони фактично виправдовують дії Порошенко, адже за викликами на допити і обшуками не слідує ніякого покарання.

"Цим він також демонструє, що влада Володимира Зеленського никчемна порівняно з ним і вона нічого йому зробити не може. Щодня кожним своїм вчинком він прагне спростувати одне з найбільш яскравих заяв виборчої кампанії Зеленського про те, що він не конкурент Порошенко, а його вирок. Поведінку екс-президента показує, що цей вирок - виправдувальний", - зазначив Він.

На думку аналітика, Петро Порошенко "боїться опинитися навіть у СІЗО", тому час від часу з'являється в ГБР, щоб знизити градус напруги. Але в безпечні моменти він навмисно веде себе максимально зухвало і зухвало.

"Коли він відчуває, що йому нічого не загрожує, він займається хуцпой - у єврейському фольклорі є таке поняття крайньої нахабства, нехтування та ігнорування всіх правилами", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що вручення повістки Марині Порошенко спантеличило українців: "піде дорогою Януковича".

А ще Politeka писала, що сумною Марині Порошенко несподівано вручили повістку: що загрожує дружині екс-президента.

Також Politeka повідомляла, що українці платитимуть податки по-новому, Зеленський підписав важливий закон: що змінилося.