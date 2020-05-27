Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оскандалился заявлением об изменении языкового закона

Об этом председатель парламента заявил в интервью журналистам, передает Главком.

По словам Дмитрия Разумкова, языковой закон в нынешнем формате якобы требует изменений.

"Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков... Потому что именно политики пытаются заработать баллы не только на языке, но и на других аспектах. Без этого было бы снято много проблем", - заявил спикер Рады в интервью журналистам.

Дмитрий Разумков также добавил, что в президентской фракции "Слуга народа" есть разные мнения на тему языкового закона.

"От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов к тем, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же", - подытожил политик в общении с журналистами.

Подобные слова Дмитрия Разумкова разолили украинцев и они призвали политиков, которых не устраивает языковой закон, переехать в соседнюю Россию.

"Скоро и национальность поменяют, и Украину переименуют", "Нужно заменить Разумкова!", "Значит язык имеет значение", "Никаких изменений", "Хотите жить в Украине - учите украинский, а нет - так скатертью дорога", "Главный признак сильной нации - язык. Языковой закон есть, зачем его менять?", "Езжай в Москву или Ростов, и там разговаривай на русском. Тут Украина и государственный язык - украинский", - написали украинцы в соцсетях.

Ранее мы рассказывали о том, что Дмитрий Разумков заговорил об отмене люстрации.

По его словам, он не поддерживает закон о люстрации, поскольку из-за него якобы должности потеряли "эффективные чиновники".

На вопрос собеседника о том, собирается ли Парламент принимать решение об отмене закона о люстрации, основываясь в том числе и на решении ЕСПЧ, Дмитрий Разумков ответил, что в условиях карантина и эпидемии опасного китайского вируса подобные вопросы рассматриваться не будут.

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