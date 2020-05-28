Андрей Пальчевский и Виталий Кличко получили больше всего голосов киевлян как вероятные претенденты занять кресло мэра столицы

Такие данные были обнародованы по результатам социологического исследования, которое проходило в Киеве с 13 по 17 мая 2020 года ОО "Центром общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", передает Politeka.net.

Так, оказалось, что на предстоящих выборах за действующего мэра Виталия Кличко повторно готовы голосовать 19,1% опрошенных (среди тех, кто определился, 23,9%). Его почти догнал журналист Андрей Пальчевский. Его хотят видеть столичным градоначальником 18,1% респондентов (среди тех, кто определился - 22,6%).

Другие возможные кандидаты набрали значительно меньше голосов.

Тем не менее, сформировалась такая первая пятерка претендентов на пост мэра:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

Результаты прокомментировали эксперты. Прежде всего они отметили, что несмотря на похожие цифры лидеров опроса, тенденции у них совершенно разные.

"Показатель Виталия Кличко упал аж на 5%. Зато результат Андрея Пальчевского стабильно растет. Он как раз прибавил 5% голосов с 13% до 18%. То есть, сейчас можем констатировать, что он почти сравнялся с Кличко в такой заочной борьбе", - отметил эксперт Юрий Лагутов.

Объяснить феномен стремительного падения рейтинга Виталия Кличко взялся социолог Николай Спиридонов.

"Рейтинг Кличко (упал - ред.) - достаточно прогнозируемо. Его рейтинг начал падать, уровень доверия к нему... Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - заявил эксперт.

Также он отметил, что снижение рейтинга Кличко также может быть спровоцировано ежедневными "пиар"-брифингами мэра столицы.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - заявил Николай Спиридонов.

Кроме того эксперты отметили, что падение рейтинга «Слуга народа» негативно отразилось на рейтингах потенциальных кандидатов от президентской партии. Как можно увидеть, нардепы Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попали даже в ТОП-5 возможных лидеров в борьбе за кресло киевского мэра.

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