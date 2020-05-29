Президент Беларуси Александр Лукашенко опозорился словами о следующем президенте страны

Как сообщает Politeka, об этом он расскаал во время общения с местными журналистами.

«Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна, за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент», - отметил он.

Более того, Лукашенко додумался сказать, что Конституция его страны «не под женщину».

«Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас Президент - не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», - подчеркнул он.

Вместе с тем президент Беларуси рассказал, что у кандидатов-женщин в президенты очень хорошо организован сбор подписей.

«Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался - эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся», - уточнил он.

Напомним, мрачный Лукашенко засветился со своим молодым преемником.

Как сообщала Politeka, обиженный Лукашенко разозлился и тут же поплатился за свои слова.

Также Politeka писала, что Лукашенко нашел себе сразу двух женщин-фавориток, появились фото.