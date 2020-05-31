Новый закон от президента Украины Владимира Зеленского позволит в любой момент отправить резервиста в ряды ВСУ

Как пишет портал "Хвиля", украинцев будут держать в армии по полгода, передает Politeka.net.

31 мая Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №3553 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета». По данным источника, нововведения нужны из-за нехватки людей в воинских частях, которые укомплектованы всего на 40-50%.

Если законопроект примут, правительство сможет выдернуть из запаса любого украинца без мобилизации и отправить служить на шесть месяцев. Авторы документа приводят опыт таких стран, как Израиль. По словам экспертов, там действительно вызывают резервистов на сборы, но не дольше, чем на один месяц.

Для Украины инициатива Зеленского может обернуться большими проблемами. Так работодатели будут с неохотой нанимать резервиста, которого могут в любой момент забрать в армию на полгода. Поэтому еще больше украинцев начнут искать работу за границей и уклоняться от службы. Кроме того, нововведения позволят военкоматам проворачивать крупные коррупционные схемы.

Напомним, Зеленский припугнул украинцев полумиллионными штрафами: "совсем с катушек съехали".

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