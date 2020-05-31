Доходов в этом году оказалось меньше, чем в прошлом

Стало известно, как поменялось финансовое состояние пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко за 2019 год

Порошенко задекларировал за прошлый год 772 960 000 гривен доходов, сообщает его пресс-служба. В то же время экс-президент уплатил почти 188 миллионов гривен налогов.

Отмечается, что основную долю его доходов, а это около 606 миллионов, составили дивиденды, которые не выплачивались с 2014 года, и накопленная сумма была получена политиком лишь в конце 2018 - начале 2019 года в целях финансирования его предвыборной кампании.

Кроме того, 33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 миллионов гривен составляют проценты по депозитам.

Еще 6 миллионов 185 тысяч гривен экс-президент получил в качестве компенсации морального ущерба от компании Би-Би-Си - за распространение недостоверной информации.

Что касается расходов, то львиная доля "перепала" предвыборному фонду - 584 миллионов 414 тысяч гривен.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в прошлом году сократилась до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы и отражены в декларации сына экс-президента Алексея Порошенко.

В пресс-службе политика отмечают, что в плане движимого или недвижимого имущества существенных изменений в прошлом году не произошло.

Примечательно, что за 2018 год Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов, из них 336 тысяч гривен заработной платы и более 1,505 миллиарда гривен дивидендов.

Ранее мы сообщали, президент Владимир Зеленский задекларировал за 2019 год 28 602 468 гривен доходов (к слову, это в 27 раз меньше, чем его предшественник Порошенко).

Отмечается, что с мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату исключительно в Госуправлении делами.

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