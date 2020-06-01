Андрей Пальчевский и Виталий Кличко оказались главными претендентами возглавить столицу, заняв должность мэра

Как передает Politeka.net, такие результаты показало социологическое исследование ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", которое проводилось в Киеве с 13 по 17 мая 2020 года.

На грядущих выборах мэра нынешнего градоначальника Виталия Кличко готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех, кто определился. На втором месте оказадся журналист Андрей Пальчевский. За него готовы проголосовать 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже определился со своим выбором.

Первая пятерка вероятных кандидатов на пост мэра Киева выглядит следующим образом:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

Можно, заметить, что другие кандидаты из ТОП-5 значительно отстают от двух фаворитов.

Эксперты обратили внимание на тот факт, что по сравнению с прошлыми опросами рейтинг действующего мэра снизился на 5%, в то время как поддержка его ближайшего соперника Андрея Пальчевского увеличилась на 5%.

"Показатель Виталия Кличко упал аж на 5%. Зато результат Андрея Пальчевского стабильно растет. Он как раз прибавил 5% голосов с 13% до 18%. То есть, сейчас можем констатировать, что он почти сравнялся с Кличко в такой заочной борьбе", - отметил эксперт Юрий Лагутов.

Объяснить феномен стремительного падения рейтинга Виталия Кличко взялся социолог Николай Спиридонов.

"Рейтинг Кличко (упал - ред.) - достаточно прогнозируемо. Его рейтинг начал падать, уровень доверия к нему... Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - заявил эксперт.

Также он отметил, что снижение рейтинга Кличко также может быть спровоцировано ежедневными "пиар"-брифингами мэра столицы.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - заявил Николай Спиридонов.

Обратил внимание эксперты еще и на тот факт, что потенциальные кандидаты на пост мэра Киева от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Николай Тищенко не попали в первую пятерку. Это объясняют тем, что президентская политсила уверенно теряет поддержку среди украинцев ввиду ряда скандалов.

Напомним, что Зеленский не смог оправдать надежд, Пальчевский предупредил о расплате: "К осени...".

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