Экс-премьер Николай Азаров попытался унизить Украину, подыграв российским оккупантам

Как сообщает Politeka.net, в своем микроблоге в Twitter бывший украинский политик, который проживает в России, порассуждал о территориях.

На своей странице Николай Азаров заявил, что в 1922 году Украина присоединилась к СССР без многих регионов: Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Крыма и даже Львова. Бывший премьер-министр утверждает, что упомянутые области советская власть, якобы, бесплатно отдала украинцам.

"Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно!", - пишет Николай Азаров. - "А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней".

Мнение экс-премьера поддержал скандальный российский политик, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, Украина "обязана всем Ленину и СССР". Как заявил сенатор, передать украинцам Крым, Донбасс и другие вышеупомянутые территории - "была большая ошибка большевиков и КПСС". Алексей Пушков добавил, что Украине нужно было оставить несколько восточных регионов без выхода к морю.

А вот многие пользователи социальной сети раскритиковали Николая Азарова и привели другие исторические справки в комментариях:

"Киля- так и Россия получила свои земли, находясь в составе совка. Причем- полностью бесплатно. А вот карты Украины до 1919 года. Не только Харьков - а еще и Белгород. Харьков до взятия большевиками Киева - вообще был столицей Украины. Старик - иди в домино играть. История - не твое"; "Такое дно, даже для Киля перебор"; "Киля) Хватит бухать. Харьков - первая столица Украины"; "Киля, старый довбень, как УСРР могла войти БЕЗ столицы? Харьков быд столицей до 1934-го года"; "Стыд и позор, Николий, не знать истории. Особенно бывшему премьер-министру"; "Маразм прогрессирует? Вам бы к доктору, а вы все говном кидаетесь в Твиттере"; "Дед совсем кукухой поехал".

Напомним, беглый Азаров назвал Украину "колонией" и нашел виновных: "весеннее обострение".

Как сообщала Politeka, Азаров пошел против пропаганды Кремля и удивил словами об Украине: «Абсолютное зло».

Также Politeka писала, что Николай Азаров ошарашил украинцев: «на коксе сидит».