Экс-генпрокурор Крыма, избравшейся в нелегитимную Госдуму РФ, Наталья Поклонская умоляет мировое сообщество о помощи
Так, Поклонская требует от мирового сообщества принять безотлагательные меры для снятия Украиной блокировки подачи воды в аннексированный Крым.
Свое требование она отправила на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает издание РИА Новости.
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"Госпожа Верховный комиссар, в XXI веке в Европе происходит вопиющее и массовое нарушение фундаментальных прав жителей Крыма. Государство – член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы", – говорится в письме.
По словам Поклонской, стоки реки Днепр имеют международный характер и берут свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей в Украину.
Канал, по ее мнению, является основным источником питьевой воды для населения Крыма, якобы строился за счет средств и усилий не Украины, а всего Советского Союза в 50-е годы прошлого века, когда полуостров входил в состав РФ. По ее словам в Украине якобы мстят крымчанам.
"Предпринимая антигуманные действия, украинские власти проводят человеконенавистническую политику и руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве в 2014 году", – пожаловалась она.
Поклонская утверждает, что "преступное перекрытие" Украиной канала в 2014 году уже сказалось на состоянии экосистемы как нижнего Днепра, так и Крыма.
"В результате этого происходит опасное заболачивание и засоление почв, и как следствие, уничтожение многих видов флоры и фауны прилегающих к каналу территорий, ухудшение плодородного слоя почвы и качественных показателей здоровья проживающих в данном регионе жителей", – подчеркивается в письме.
Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".
Как сообщала Politeka, Поклонскую прорвало после пари о возвращении Крыма: "кто сунется на нашу землю...".
Также Politeka писала, что Поклонская размечталась о воссоединении Украины и России: "Они этого хотят".