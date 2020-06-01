Экс-генпрокурор Крыма, избравшейся в нелегитимную Госдуму РФ, Наталья Поклонская умоляет мировое сообщество о помощи

Так, Поклонская требует от мирового сообщества принять безотлагательные меры для снятия Украиной блокировки подачи воды в аннексированный Крым.

Свое требование она отправила на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает издание РИА Новости.

"Госпожа Верховный комиссар, в XXI веке в Европе происходит вопиющее и массовое нарушение фундаментальных прав жителей Крыма. Государство – член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы", – говорится в письме.

По словам Поклонской, стоки реки Днепр имеют международный характер и берут свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей в Украину.

Канал, по ее мнению, является основным источником питьевой воды для населения Крыма, якобы строился за счет средств и усилий не Украины, а всего Советского Союза в 50-е годы прошлого века, когда полуостров входил в состав РФ. По ее словам в Украине якобы мстят крымчанам.

"Предпринимая антигуманные действия, украинские власти проводят человеконенавистническую политику и руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве в 2014 году", – пожаловалась она.

Поклонская утверждает, что "преступное перекрытие" Украиной канала в 2014 году уже сказалось на состоянии экосистемы как нижнего Днепра, так и Крыма.

"В результате этого происходит опасное заболачивание и засоление почв, и как следствие, уничтожение многих видов флоры и фауны прилегающих к каналу территорий, ухудшение плодородного слоя почвы и качественных показателей здоровья проживающих в данном регионе жителей", – подчеркивается в письме.