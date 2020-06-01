Глава государства Владимир Зеленский отрицает свою причастность к появлению так называемых "пленок Деркача"

Об этом президент рассказал в интервью изданию The Telegraph.

По его словам, он не имеет отношения к появлению возможных записей разговоров экс-президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

Владимир Зеленский также призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в Соединенных Штатах.

"Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента (Дональда Трампа). Эти записи не являются чем-то приоритетным", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, а также на избирательный процесс в любой стране.

"Мы – независимое государство. Соединенные Штаты Америки – независимая страна", - добавил президент.

Подытоживая, Владимир Зеленский заявил, что не знает о деталях соглашений экс-президента Петра Порошенка и Джо Байдена.

"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (между Порошенко и Байденом). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины", - резюмировал он в интервью британским журналистам.

Ранее мы рассказывали, что были обнародованы так называемые "пленки Деркача" с записью разговора Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом.

После того, как народный депутат Андрей Деркач обнародовал скандальные записи, Офис генпрокурора Венедиктовой внес сведения в ЕРДР по факту так называемых "пленок Деркача".

Расследование открыли по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

Позже детективы ГБР пытались штурмом взять музей Гончара в Киеве, в котором Петр Порошенко проводил выставку картин. Силовики были вынуждены вручить повестку бывшей первой леди Марине Порошенко, поскольку экс-президент заранее покинул помещение.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".

Как сообщала Politeka, Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ".

Также Politeka писала, что трагедия случилась у Порошенко, появились подробности и фото прощания