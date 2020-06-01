Министр обороны Украины Андрей Таран наградил медалью мэра Кривого Рога, бывшего члена КПСС и «Партии регионов» Юрия Вилкула

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, и публикует соответствующие фото. Известие всколыхнуло украинцев.

Отмечается, что Вилкул получил медаль «За содействие Вооруженным Силам Украины». Таран отметил руководство города за содействие и помощь военным, а также за «вклад, который делает город в развитие инфраструктуры 17-й отдельной танковой бригады».

Как утверждается на сайте горсовета, недавно за счет городского бюджета в 17-й отдельной танковой бригаде был проведен капитальный ремонт казармы. Также сказано, что сегодня в Кривом Роге действует расширенная программа помощи военнослужащим участникам АТО и их семьям.

В свою очередь Вилкул утверждает, что город создает комфортные условия для оздоровления и реабилитации участников АТО, а также оказывает поддержку семьям погибших и пленных бойцов.

Отметим, соратник Виктора Януковича известен своим высказыванием, что это якобы украинские добровольцы захватили восток Украины: "Это вы подожгли Донбасс, вы захватывали Донбасс, вы сепаратисты". Ввиду чего известие о такой награде может показаться весьма неожиданным.

Новость о награде Вилкула всколыхнула социальные сети.

«Путину еще можно дать, он же выплатил долг Газпрома в 3 млрд дол., которые пошли в том числе на армию», «Мда, у нас уже сепарам медальки вручают», ««Реванш-2020». Министр обороны Украины Андрей Таран наградил медалью мэра Кривого Рога, бывшего члена КПСС и «Партии регионов» Юрия Вилкула. Юрий Вилкул является отцом Александра Вилкула, который в 2014 году звал в Украину «Русский мир» и дружит с туалетным ершиком КГБ Шарием», - пишут в сети.

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