Фирма сына экс-президента Виктора Януковича Александра получила в ОРДЛО шахту "Чайкино" с запасами угля в 100 млн тонн

Об этом рассказал журналист Денис Казанский на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"На телеканале, который захвачен боевиками ДНР, вышел любопытный сюжет о компании "Мастер-торг"... Эта компания каким-то образом взяла в эксплуатацию макеевскую шахту "Чайкино" и теперь добывает на этой шахте уголь... В сюжете частник подается чуть ли не героем... что пришли люди, взяли себе шахту с запасом в 100 млн тонн угля... Эта компания непростая, она связана с сыном беглого президента", - отмечает журналист.

Казанский подчеркнул, что официальный основатель "Мастер-торга" Дмитрий Егурнов - лицо, приближенное к окружению главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина.

Кроме того, белорусский канал "Белсат" в своем расследовании о том, как белорусские товары попадают в ОРДЛО, называл "Мастер-торг" крупнейшим импортером на оккупированный Донбасс.

"Мы видим, как он (Александр Янукович, - ред.) теперь подминает под себя шахты, угольную отрасль и, очевидно, вместе с Курченко начинает добывать уголь, потом вывозит в Россию", - говорит Казанский.

По его информации, "Мастер-торг" недавно получил дешевый кредит в 500 млн руб. от главаря террористов Пушилина.

"Понятно, что это просто дерибан денег, который прикрывается какими-то высокими целями... Это все подтверждает, что не так уж и плохо себя чувствуют регионалы крестьяне. Деньги поступают этим мерзавцам, которые ранее грабили Украину. После Майдана они сбежали и теперь грабят этот маленький кусочек, который захватили... Саша Янукович через вот такую свою прокладочку продолжает на территории Украины воротить свой бизнес", - резюмирует журналист, добавляя, что эту историю следует тщательно изучить украинским правоохранителям.

Напомним, появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела.

Как сообщала Politeka, ликвидация Януковича: всплыла скандальная информация о снайперах, все решил один звонок.