На сегодняшний день есть целый ряд украинцев, которые могут рассчитывать на помощь от государства

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Фонд социального страхования Украины.

«Физические лица-предприниматели и самозанятые лица, которые временно освобождены от уплаты ЕСВ с целью их поддержки на период действия противоэпидемических мероприятий, а также частично безработные продолжают считаться застрахованными в Фонде социального страхования Украины лицами», - говорится в сообщении.

Данные лица, утверждают чиновники, имеют право на помощь от Фонда, которая предусмотрена законом

«В частности, пособие по временной потере трудоспособности в случае болезни или травмы, а также компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19 на основании соответствующих больничных листков», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, зарплаты украинцев на карантине резко изменились. Большинство работодателей начали снижать зарплаты работникам. В среднем платят теперь на 15-25% меньше.

Меньшие ставки начали платить продавцам, официантам, поварам, уборщицам и другим работникам из сферы обслуживания.

Работодатели объясняют, что так делают в Европе.

Тем, кого это не устраивает, предлагают один выход – увольняться.

Напомним, долги по зарплатам стремительно растут, украинцев оставили без денег: кто пострадал больше всего.

Как сообщала Politeka, зарплата обычного фельдшера ошеломила украинцев: "Зеленский говорил, что это не бедность".

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, получат ли украинцы выплаты в июне-июле: «Денег в бюджете нет».