Президент Владимир Зеленский похвалил обнищавших на карантине украинцев

Как передает пресс-служба главы государства, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения китайского вируса.

"Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым", - подчеркнул Зеленский.

На совещании также было отмечено, что после начала введения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели - 328.

На сегодня, адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

Отметим, что на карантине большинство работодателей начали снижать зарплаты работникам. В среднем платят теперь на 15-25% меньше.

О том, что доходы украинцев заметно упали, говорят и данные, Государственной службы статистики.

Так, средняя номинальная зарплата в Украине за апрель 2020 года уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом. Это почти на тысячу гривен меньше, чем было.

Средняя номинальная заработная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 составила 10430 грн.

Более того, многие потеряли работу. Так, по состояние на 1 июня в Украине официально 511 267 безработных, что почти на 69% больше по сравнению с показателем 1 июня 2019.

Всего с начала карантина (с 12 марта) служба зарегистрировала 249 028 безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Тем временем, доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили более 28,6 миллионов гривен, согласно поданной декларации.

При этом, сумма полученной Зеленским зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн.

Напомним, долги по зарплатам стремительно растут, украинцев оставили без денег: кто пострадал больше всего.

Как сообщала Politeka, зарплата обычного фельдшера ошеломила украинцев: "Зеленский говорил, что это не бедность".

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, получат ли украинцы выплаты в июне-июле: «Денег в бюджете нет».