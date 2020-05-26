В сети показали какая зарплата у фельдшера скорой помощи в Украине

Как передает Politeka.net, соответственный снимок опубликовал блогер и юрист Михаил Шнайдер.

"Это свежая расчётка фельдшера Белоцерковской станции скорой Помощи. Вы просто посмотрите на эти цифры. Человек который тяжко отработал 21 день, без преувеличения рискуя своей жизнью, получил... чуть более 4 тысяч гривен", - сообщил он в подписи к снимку.







"Это уже даже не смешно. Разве медик сможет накормить себя и свою семью на эти копейки? Разве он сможет на эти гроши, одеть и обуть себя и своих детей?", - задается вопросом блогер.

По его словам, именно в период эпидемии медработники должны быть в приоритете.

"Ведь обеспеченный и сытый медик, это основа любого успешного Государства", - заключил он.

Пользователи сети удивились не менее блогера такой зарплатой фельдшера.

"Ну а что вас удивляет?! Зеленский же говорил прямым текстом - зарплата в 6 тысяч гривен - зарплата не большая, но это не бедность.... И вообще - не раскачивайте лодку, Михаил! Дайте Зеленскому ещё время, он все решит","А откуда деньги брать, если все кто может платят зарплату в конвертах , чтоб избежать налогов? Надо снижать налоги и штрафовать уклоняющихся", "А не медик может накормить себя и семью за такую зарплату! У нас практически у всех такие оклады, не только у медиков, и другие профессии у нас важны!", "Да все правильно! 4000$ как и учителям. Это ж в долларах", - писали под постом блогера.

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