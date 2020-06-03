Российская Федерация не отказывалась от своих планов по Украине

Об этом в комментарии журналистам предупредил военный эксперт Михаил Самусь, передает Сегодня.

Он предупредил, что угроза полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ никуда не исчезла.

Самусь предупредил украинцев, что уже осенью 2020 года страна-агрессор планирует провести военные учения, на которых "пробьет" сухопутный коридор с Донбасса в Крым.

Новая встреча лидеров "Нормандской четверки", а также переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным могут состояться в августе-сентябре. Однако, как уверяют эксперты, из-за военных учений, которые могут стать основой для нового вторжения в Украину, встречи на высоком уровне могут не проводить.

"Сейчас существует несколько факторов, которые обусловливают готовность России начать наступление на Украину снова. Именно сейчас создаются еще более угрожающие условия. "Кавказ-2020" – это подготовительная модель. Уже в августе будут собраны под 150 тыс. войск и флот (ЧФ, который будет усилен группами кораблей Северного и Балтийского флота)", - предупредил Михаил Самусь украинцев о новой угрозе.

Военный эксперт не сомневается, что боеспособная группировка войск РФ к концу августа будет готова к проведению широкомасштабной операции.

"Во второй половине августа вся эта группировка будет готова к проведению широкомасштабной операции. Учебной или боевой – это, в принципе, не имеет значения, потому что эти войска будут отрабатывать сценарии, которые, я уверен, будут направлены на отработку создания наземного коридора, блокады Украины с моря, операции в районе Донбасса и конкретную отработку операций по прорыву из Крыма", - подытожил Самусь, общаясь с журналистами.

Добавим, что учения "Кавказ" традиционно проводят на территории Южного военного округа РФ рядом с границей с Украиной (Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Краснодарский край и т.п.)

Вице-премьер-министр Алексей Резников, в свою очередь, утверждает, что сегодня нет угрозы полномасштабного вторжени со стороны России.

"Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 тысяч украинских военных прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют, в том числе много европейских стран. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может", - озвучил топ-чиновник свой прогноз.

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