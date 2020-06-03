Глава государства Владимир Зеленский пожаловался на отток молодых специалистов из Украины

Как передает Politeka.net, об этом он заявил во время встречи с руководителям украинских вузов.

По его словам, сегодня в Украине существует кадровый голод и эту проблему необходимо решать с помощью высшего образования.

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - заявил разъяренный Зеленский.

Глава государства также добавил, что на сегодняшний день в Украине учится более миллиона студентов, но по окончанию учебы большая часть не желает оставаться в стране.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - задался он вопросом на встрече с руководителями ведущих украинских вузов.

Украинцы гневно отреагировали на слова президента и добавили, что в стране нет нормальных зарплат, поэтому специалисты и уезжают.

"Кадровый голод будет в любой стране, где меняется система", "Где он увидел кадровый голод? То что они не могут найти министров - это не кадровый голод, это репутация такая, что умный человек не хочет связываться с этой зеленой властью", "Кадрового голода нет, есть отсутсвие нормальных зарплат. Свои претензии Зеля должен выдвигать к правительству и самому себе - почему в стране нет достойной оплаты труда. Так что Зеля, ты сам обоср**ся, и теперь ищешь на кого переложить ответственность", "Я не пойму. Ты поперся на самый верх, а теперь нам рассказываешь, что виноваты кони", "Жалкая стоимость труда - высокие доходы олигархов! Вот и вся взаимосвязь, за нищенскую зарплату умные не будут работать, а так где высокие доходы (госчинуш от воровства и коррупции), там засилие идиотов и дураков!", - ответили ему украинцы в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".

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