В Верховной Раде нашлось полсотни депутатов, которые подписали обжалование закона об амнистии участников Евромайдана

Проще говоря, эти 50 человек хотят посадить всех причастных к Революции Достоинства, изгнанию Януковича и противодействию РФ, пишет в своем блоге известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Он предупреждает: реальная попытка признать Майдан уголовным преступлением обернется гражданской войной, в которой агентам Кремля будут противостоять патриоты. И это уже будет далеко не такой процесс, как в 2014.

«Несмотря на то, что господствующая большинство причастных к Майдану в дальнейшем была в той или иной степени причастна и к добровольцам в русско-украинской войне, а следовательно, имеет навыки длительных малоресурсних боев и оружие или доступ к нему, отдельными акциями и столкновениями противостояние не ограничится. И ни одна Руслана или Вакарчук уже не переведут протестный импульс в танцы-пение», – подчеркивает автор.

Он также обращает внимание на то, что в это число подписантов вошли не только те, кто традиционно придерживается пророссийского вектора, но и представители партии «Слуга народа», провластной политической силы.

«В итоге это можно трактовать как то, что власть, в том числе лично Зеленский, целенаправленно прилагает усилия для раздувания кровавой гражданской войны в дополнение к вооруженному конфликту с Россией на Донбассе. Остается надеяться, что найдется кто-то, кто донесет весь масштаб рисков до Зеленского», – подытожил Голобуцкий.

Ранее мы писали о том, что лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий пояснил, почему не стоит сравнивать Майдан и погромы в США.

Мы также сообщали о том, что в разгар карантина в апреле 2020 года 52 нардепа получили компенсацию на аренду жилья. Из них 25 человек являются миллионерами, а 19 депутатов принадлежат к фракции «Слуга народа».

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