Президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на массовые акции протестов в связи с грядущими выборами

В понедельник, 1 июня, на встрече с руководством КГБ Беларуси он заявил, что в стране не будет Майданов перед выборами, и призвал не сравнивать ситуацию в Беларуси с Украиной или Арменией.

Отметим этому предшествовали задержания на акциях протеста, которые начались накануне.

Лукашенко заявил, что знает "цели, которые преследуют отдельные ветродуи".

"Эти цели нам ясны: устроить нам "майданчик" в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что Майданов в Беларуси не будет", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что не нужно проводить аналогии и сравнивать ситуацию в Беларуси с предыдущими событиями в Армении или Украине.

"Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны", - добавил Лукашенко.

Напомним, в воскресенье а в Беларуси в числе задержанных оказались лидер Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич и глава незарегистрированной молодежной оппозиционной организации "Молодой фронт" Денис Урбанович. Кроме того, еще в пятницу в Гродно на пикете в поддержку выдвижения Светланы Тихановской на пост президента задержали ее супруга.

Напомним, Лукашенко отомстил Путину и ударил РФ по больному месту, детали решения: "Обратка за прошлые грехи".

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