Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ после гневной речи перед керівниками вузів

Как сообщает Politeka.net, документ опубликован на официальном сайте главы государства. Владимир Зеленский прокомментировал свое решение на странице в Facebook.

Он создал в Украине новый консультативно-совещательный орган - Совет по вопросам развития высшего образования, который будет работать при президенте страны. По словам Зеленского, эта структура призвана улучшить образовательный процесс. Глава государства отметил, что Совет должен определить, какие профессии больше всего нужны в Украине.

Своим указом Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать план мероприятий в несколько этапов. Так до 1 сентября чиновники должны придумать, как популяризовать естестенные науки, математику, а также украинское образование для иностранных тудентов.

К ноябрю Кабмину предстоит утвердить стратегию развития высшего образования в Украине на ближайшие 10 лет. В этом министрам поможет Национальный институт стратегических исследований. А до 1 декабря Кабмин должен подготовить программы развития научно-исследовательской инфраструктуры и развития студенческих общежитий.

Ранее Владимир Зеленский провел встречу с руководителями вузов и пожаловался, что молодые специалисты не хотят оставаться в Украине после обучения. По словам президента, страна страдает от кадрового голода.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - поинтересовался он у собеседников.

Пользователи социальных сетей отреагировали на решение президента:

"Опять какая-то совет? Дох*ра и трошки уже этих советов понасоздавали. Только бюджетные деньги пожирают как те мыши. Лучше пусть страна просто пройдет укранизацию 100%-ную, начиная с правительства"; "современное образование без возможности использования этих знаний в стране - это подготовка кадров для заграницы, то есть деньги - на ветер"; "Еще один совет? О, Боже ... может бы начали работать те институты, уже получают деньги?".

Напомним, Зеленские неожиданно появились вместе и похвастались перед украинцами.

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