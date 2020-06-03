Народный депутат Суто Мамоян объяснил некоторые позиции в своей декларации о доходах за 2019 год



Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовал Телеграм-канал "Зрада чи Перемога".



"Народный депутат очень смешно объясняет свою декларацию, в которой - два крузака за 20 тысяч гривен (битые), две квартиры (мама подарила), куча денег, не соответствующих зарплате (папа подарил)", - говорится в сообщении.

На вопрос о том, можно ли даже поврежденные автомобили TOYOTA LAND CRUISER 200 купить за 20 000 гривен, депутат сказал:

«Они были биты. На автобазар можете поехать и посмотреть»

Миллионным состояниям наличными он тоже нашел объяснение:

«Мне отец сделал подарок. Можете у отца взять декларацию и посмотреть. Я у него работал в компании, работал всю свою жизнь», - отметил нардеп.

Напомним, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко также задекларировал доходы за прошлый год. Сумма составила 772 960 000 гривен, сообщает его пресс-служба. В то же время экс-президент уплатил почти 188 миллионов гривен налогов.

Отмечается, что основную долю его доходов, а это около 606 миллионов, составили дивиденды, которые не выплачивались с 2014 года, и накопленная сумма была получена политиком лишь в конце 2018 - начале 2019 года в целях финансирования его предвыборной кампании.

Кроме того, 33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 миллионов гривен составляют проценты по депозитам.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в прошлом году сократилась до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы и отражены в декларации сына экс-президента Алексея Порошенко.

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