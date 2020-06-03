Владимир Зеленский планирует «побег» из Киева на праздники

Как стало известно, президент планирует на эти выходные поехать отдохнуть на Азовском море. Об этом сообщает мелитопольское издание MV.org.ua. По данным журналистов, на Троицу президент приедет на Бирючий остров под Мелитополем. Там уже готовятся к приезду главы государства.

Бирючий остров входит в состав Азово-Сивашского национального природного парка в Херсонской области. На нем расположена так называемая «президентская дача» - резиденция, построенная еще в «хрущевские времена». Рядом с ней стоит резиденция, построенная во время премьерства Павла Лазоренко. В свое время на Бирючьем острове отдыхали Леонид Кучма, семейство Януковичей а, по некоторым свидетельствам, в последние годы туда наведывался и Петр Порошенко.

Сейчас стало известно, что туда планирует «сбежать» на выходные и нынешний президент. Зеленскому уже "готовят вертолет".

«Приводят в порядок "президентскую дачу", обустраивают вертолетную площадку», - сообщают СМИ.

Бирючий остров с 2015 года открыт для туристов. Он представляет собой песчаную косу в Азовском море неподалеку от Геническа. Длина острова составляет 24 км, а ширина – около 5 км. На острове сложилась уникальная экосистема. Там живут олени, лани, редкие туркменские куланы, зайцы и фазаны.

Ранее мы писали, что Зеленский пожаловался на отток молодых специалистов из Украины. Об этом он заявил во время встречи с руководителям украинских вузов.

По его словам, сегодня в Украине существует кадровый голод и эту проблему необходимо решать с помощью высшего образования.

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - заявил разъяренный Зеленский.

Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.

Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.

Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.