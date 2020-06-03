Владимир Зеленский и Виктор Ляшко засветились за нарушением правил карантина в Хмельницком

В Украине продолжает действовать целый ряд ограничений, введенных из-за пандемии опасного китайского вируса. В частности, кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только на открытых летних площадках или продавать еду на вынос. Однако, как выяснилось, для президента всегда готовы сделать исключение.

Так, во время его визита в Хмельницкий Зеленский смог насладиться чашечкой кофе в одном из местных заведений. При этом с ним оказался и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», - прокомментировал их визит президент.

В сети появилась фотография, на которой Зеленский сидит за столом в компании своих сопровождающих.

Примечательно, что буквально накануне под Кабмином протестовали представители ресторанного бизнеса, которые просили чиновников разрешить им открыть заведения не только на летних террасах, но и во внутренних помещениях.

Ранее мы писали, что Зеленский планирует в эти выходные уехать на отдых. СМИ выяснили, что на Троицу глава государства отправится на Бирючий остров под Мелитополем. Там уже готовятся к его визиту.

В прошлом на Бирючьем острове отдыхали Леонид Кучма, семейство Януковичей а, в последние годы и Петр Порошенко.

Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.

Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.

Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.