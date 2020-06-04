Украина "открыта для широких компромиссов", но есть "красные линии", включающие национальную безопасность, которые никогда не должны пересекаться

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW, после переговоров в Берлине с немецким коллегой, главой МИД Германии Хейко Маасом.

Кулеба призвал к поддержке со стороны Германии в вопросах Донбасса и Крыма. Министр заявил, что Украина готова обсуждать особый статус.

«Мы предлагаем России очень простое решение: мы никогда не пересечем наши красные линии, которые касаются суверенитета и контроля нашей границы. В обмен мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, не предоставляя им право вето на любые общенациональные решения", - сказал Кулеба.

Усилия по поиску мирного решения недавно вновь зашли в тупик. Саммит глав государств и правительств в "нормандском формате" - Германии, Франции, Украины и России - первоначально запланированный на апрель, был отменен из-за пандемии. Но несмотря на это, Кулеба уточнил, что Украина продолжит работу по возвращению территорий Крыма и Донбасса.

«Мы никогда не откажемся от суверенного контроля над Донбассом или Крымом, и неважно, сколько времени нам это понадобится, но мы будем деоккупировать эти территории и реинтегрировать их в Украину», - заявил Кулеба.

Ранее мы сообщали, военный эксперт Михаил Самусь предупредил об угрозе полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ.

По его словам, уже осенью 2020 года страна-агрессор планирует провести военные учения, на которых "пробьет" сухопутный коридор с Донбасса в Крым.

Тем временем жители ОРДЛО на седьмой год оккупации начали понимать, что жизнь под крылом РФ совершенно не похожа на рай. В местных соцсетях любители "русского мира" жалуются на то, что никакого прогресса после того, как «отделились» от ненавистной им Украины, не наблюдается.

Так, в группе «Черный список. Макеевка» житель оккупированной территории возопил о том, что нет никакой банковской системы, более того, недоступны такие блага цивилизации, как аэропорт или железная дорога. Ситуацию усугубляют маленькие зарплаты и пенсии.

Напомним, Зеленский ошеломил украинцев призывом о договоре с Путиным: "Вы же понимаете, что без этого..."

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

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