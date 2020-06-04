35-летняя дочь украинского олигарха Игоря Коломойского Анжелика родила двойню

Радостное событие в семье 57-летнего политика произошло 2 июня. Об этом сообщил член депутатской группы "Партия "За будущее" Игорь Палица в эфире программы "Hard c Влащенко", передает Politeka.net. Видео опубликовано на YouTube.

Палица отметил, что уже успел с Коломойским отпраздновать у себя в офисе рождение мальчиков.

"Вчера виделся (с Коломойским, - ред.) У него родились внуки вчера, мы его приветствовали. Двух внуков дочь родила! Двойняшек", - заявил нардеп.

Появилась информация, что отцом детей стал новый возлюбленный Анжелики Коломойской, с которым она проживает в гражданском браке. Роды прошли в Женеве.

В последнее время в украинском политикуме "бэби-бум". 16 мая наследник родился у 47-летнего лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Политик рассказывал, что его 49-летняя супруга Росита изначально не хотела сообщать об этом событии.

"Родился сын! Благодарю Бога и жену за большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", - поделился Ляшко в соцсети Фейсбук.

Ранее мы сообщали, украинский бизнесмен и политический деятель Геннадий Корбан пролил свет на истинные отношения между Коломойским и президентом Владимиром Зеленским.

«Это несколько другие взаимоотношения. Это конфликт – не конфликт. Он (Игорь Коломойский, - ред.) будет недоволен, будет ругаться, а они (окружение Зеленского, - ред.) будут делать вид, что не слышат. Это некая игра», - заявил Корбан.

Политик убежден, что в начале предвыборной кампании Зеленского были какие-то договоренности, и сегодня эти договоренности невозможно выполнить.

"Именно поэтому не будет такого конфликта как с Петром Порошенко. Так как у Порошенко и Коломойского была настоящая война", - уточнил Корбан.

Напомним, что Зеленский поставил точку в споре с Коломойским, стала известна судьба ПриватБанка: «В ближайшие дни…»

Как сообщала Politeka, Зеленский прошел первое испытание в должности президента: "По-пацански".

Также Politeka писала, что сияющий от счастья молодой отец Ляшко показал Ростика: «пусть богатырь растет здоровеньким»