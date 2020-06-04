Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины на данный момент находятся на достаточном уровне, чтобы противостоять агрессии Кремля.

Также отмечается, что Украина не возобновит водоснабжение в Крым к деоккупации полуострова, а до возможного военного нападения со стороны РФ, Украина полностью готова.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на интервью’ю Алексея Резникова "Укринформу".

"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступков и действий. Мы за 6 лет уже відбоялися. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не отказывалась от своих планов по Украине.

Об этом в комментарии журналистам предупредил военный эксперт Михаил Самусь, передает Сегодня.

Он предупредил, что угроза полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ никуда не исчезла.

Самусь предупредил украинцев, что уже осенью 2020 года страна-агрессор планирует провести военные учения, на которых "пробьют" сухопутный коридор из Донбасса в Крым.

Новая встреча лидеров "Нормандской четверки", а также переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным могут состояться в августе-сентябре. Однако, как уверяют эксперты, через военные учения, которые могут стать основой для нового вторжения в Украину, встречи на высоком уровне могут не проводить.

"Сейчас существует несколько факторов, которые обусловливают готовность России начать наступление на Украину снова. Именно сейчас создаются еще более угрожающие условия. "Кавказ-2020" – это подготовительная модель. Уже в августе будут собраны под 150 тыс. войск и флот (ЧФ, который будет усиленно группами кораблей Северного и Балтийского флота)", - предупредил Михаил Самусь украинцев о новой угрозе.

Напомним, Зеленский огорошил украинцев призывом о договоре с Путиным: "Вы же понимаете, что без этого..."

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

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