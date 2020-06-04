Президент Украины Владимир Зеленский угодил в скандал во время визита в Хмельницкий и может быть оштрафован

Как сообщает Politeka.net, кадры прогулки главы государства появились в социальных сетях (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Судя по видео, Владимира Зеленского во время прогулки по Хмельницкому окружали около двух десятков охранников в масках, которые оттесняли толпу. Местами оцепление выстраивалось в два ряда.

"Судя по количеству охранников, Зеленский посетил логово врага, а не Хмельницкий", - прокомментировала Инна Щер в Twitter.

Другие пользователи тоже раскритиковали Владимира Зеленского за то количество охраны, которой он себя окружил:

"Знает настоящий рейтинг"; "рейтинг зе всё выше и выше.. скоро будет с забором ездить по городам, 5 метров высоты"; "Зачем? В клетку посадить, и надёжнее, и экономичнее"; "Народ так любит зелю, что нужно очень много охранников, чтобы сдержать эту самую народную любовь"; "Это благодарные избиратели прорываются поблагодарить самого великого за конец эпохи бедности"; "Странно, что пешком, а не на танке"; "Гражданских отсечь" предлагал?"; "Путина скоро переплюнет, если не уже".

Стоит отметить, что Владимир Зеленский похвастался, как посидел в одном из городских кафе вместе с ближайшим окружением и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. По решению Кабмина, пока заведениям нельзя обслуживать клиентов в залах - только на открытых террасах. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил Телеграм-каналу Pavlovsky News, что полиция проверит этот случай на предмет правонарушения:

"Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос".

Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький...

Alex Drone pic.twitter.com/mlTLWdKdtK — Інна Щер (@shcherbininainn) June 3, 2020

Антон Геращенко напомнил, что за нарушение условий карантина в Украине наказывают штрафом в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.

Как сообщала Politeka, украинцы бегут из страны, Зеленский в гневе заговорил о потраченных деньгах.

Также Politeka писала, что Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших украинцев.