Зеленский получил выволочку от украинцев за нарушение инициированных и подписанных им же карантинных ограничений

Так, президент Владимир Зеленский попал в неприятный конфуз, когда забыл о правилах и решил заглянуть в одно из заведений в Хмельницком, дабы угоститься чашечкой кофе.

Скандал и фото стремительно разнеслись по сети, и гарант успел уже оправдаться за свой опрометчивый поступок.

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил.... Мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверили", - заявил Зеленский.

Более конкретно о том, что же "проверили", рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко, который вместе с президентом прельстился на кофе, передает Strana.ua.

"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе к себе. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше, – они обратились к нам: смотрите, мы уже готовы выполнять ваши нормы. Мы просто зашли проверить. Было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше, контролировал. Посмотрели, все ли будет работать, поскольку мы все переживаем: динамика заболеваемости у нас не уменьшается, она стабильна. Поэтому переживает президент, переживаю я... Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию как будут работать заведения буквально уже с завтрашнего дня", - заступился за главу государства санврач.

Что касается штрафа за нарушение ограничения, то он составляет 17 тысяч гривен. Заместитель главы МВД Антон Грещанко прокомментировал, что правоохранители намерены изучить, а было ли нарушение в действиях Зеленского.

Напомним, это уже не первая ситуация со штрафом, в котороую попадает президент. Ранее он показал свою бюллетень на выборах и был наказан за разглашение тайны голосования.

Ранее мы сообщали, о походе Зеленского в кафе резко высказался известный украинский журналист Юрий Бутусов. И напомнил, что 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему выписали административный штраф.

Напомним, Зеленского засекли за запрещенным занятием, фото облетело сеть: «Приходим в себя».

Как сообщала Politeka, Зеленский с миллионными доходами похвалил обнищавших на карнтине украинцев: «Сравнительно неплохо».

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