Владимира Зеленского засекли на пробежке во время визита в Хмельницкий
В среду, 3 июня, президент прибыл с визитом в Хмельницкую область. Во время этой поездки Зеленский попал в объективы камер на утренней пробежке. Об этом рассказали журналисты Tabloid, которые также поделились фотографиями с пробежки президента. На одном из снимков можно увидеть, как президент разминается перед лавочкой, наклонившись и оттопырив свою пятую точку.
Давно известно, что Зеленский выделяет время на обязательные занятия спортом. Как выяснилось, глава государства не забывает об упражнениях даже во время рабочих поездок. Так, в Хмельницком президент рано утром вышел на пробежку длиной в 8,25 км. При этом его сопровождали трое охранников, а компанию ему составил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Сам Зеленский признался, что бегает для того, чтобы «проветрить мозг».
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«Я очень люблю бег, проветривается мозг. Даже больше плавания люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть. Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую. Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут (сам он бежал 48 минут). Главное – не убивать себя», - рассказал Зеленский.
Он также рассказал о своих кулинарных пристрастиях, признавшись, что больше всего на завтрак любит яичницу и хлеб с маслом и обычным сыром. Кроме того, Зеленский рассказал, что раньше пил слишком много кофе – до 12-14 чашек в день. Однако, в последнее время значительно сократил это количество и стал пить чай и кофе без сахара.
Отметим, что позже в тот же день визита в Хмельницкий президента также засекли за нарушением правил карантина, когда он зашел выпить кофе в одно из местных заведений.
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