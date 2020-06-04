Владимира Зеленского засекли на пробежке во время визита в Хмельницкий

В среду, 3 июня, президент прибыл с визитом в Хмельницкую область. Во время этой поездки Зеленский попал в объективы камер на утренней пробежке. Об этом рассказали журналисты Tabloid, которые также поделились фотографиями с пробежки президента. На одном из снимков можно увидеть, как президент разминается перед лавочкой, наклонившись и оттопырив свою пятую точку.

Давно известно, что Зеленский выделяет время на обязательные занятия спортом. Как выяснилось, глава государства не забывает об упражнениях даже во время рабочих поездок. Так, в Хмельницком президент рано утром вышел на пробежку длиной в 8,25 км. При этом его сопровождали трое охранников, а компанию ему составил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Сам Зеленский признался, что бегает для того, чтобы «проветрить мозг».

«Я очень люблю бег, проветривается мозг. Даже больше плавания люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть. Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую. Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут (сам он бежал 48 минут). Главное – не убивать себя», - рассказал Зеленский.

Он также рассказал о своих кулинарных пристрастиях, признавшись, что больше всего на завтрак любит яичницу и хлеб с маслом и обычным сыром. Кроме того, Зеленский рассказал, что раньше пил слишком много кофе – до 12-14 чашек в день. Однако, в последнее время значительно сократил это количество и стал пить чай и кофе без сахара.

Отметим, что позже в тот же день визита в Хмельницкий президента также засекли за нарушением правил карантина, когда он зашел выпить кофе в одно из местных заведений.

Напомним, Зеленский нелепо оправдался за поход в ресторан с Ляшко: "Мне сказали - я зашел".

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